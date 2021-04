Francia: Macron, manterrò promessa su 10 mila posti di lavoro fra le forze di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, manterrà la promessa fatta durante la campagna elettorale del 2017 di creare 10 mila posti di lavoro nella polizia entro il 2022. Lo ha detto lo stesso Macron nell’intervista rilasciata a “Le Figaro”. "Siamo nei tempi previsti ed è normale che ci stiamo muovendo verso l'obiettivo gradualmente, poiché ci vuole tempo per addestrare i poliziotti reclutati. Saranno tutti schierati 'sul campo' entro la fine del mio mandato di cinque anni. A oggi, 4.508 poliziotti e 1.706 gendarmi sono già stati reclutati, e da quest'anno avremo 2 mila poliziotti e gendarmi in più. Realizzeremo il piano di arrivare a 10 mila”, ha detto Macron. Secondo il presidente francese verrà creata in Francia una forza di riservisti fra le forze di polizia di 30 mila persone, mentre quella della gendarmeria aumenterà da 30 a 50 mila unità. (Frp)