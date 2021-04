Business news: Serraino (Sace), dopo presidenziali Ecuador maggiore fiducia su accordo con Fmi e outlook di breve termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato delle presidenziali tenute domenica in Ecuador autorizza un prudente ottimismo sull'immediato futuro del paese, a partire dalla trattativa in piedi con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha detto Davide Serraino, analista paesi e settori dell'America latina di Sace, commentando la vittoria in rimonta del conservatore Guillermo Lasso sul candidato socialista Andres Arauz. "Preme capire quali saranno gli esiti del rapporto con l'Fmi, con cui l'Ecuador, a settembre 2020, ha firmato un nuovo programma di prestiti da 6,5 miliardi di dollari per 27 mesi", ha riassunto Serraino ricordando che quattro miliardi sono stati già erogati. Un primo stanziamento che, assieme al negoziato sulla ristrutturazione del debito estero andato a buon termine, "ha permesso di alleviare la pressione sulla liquidità cui è sottoposto il paese e di guardare con fiducia, almeno nel breve termine". (Res)