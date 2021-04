Business news: Serraino (Sace), vittoria a sorpresa di Lasso accolta con favore dai mercati Ecuador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria in rimonta del conservatore Guillermo Lasso alle presidenziali in Ecuador ha contraddetto i pronostici di analisti e sondaggi ma incassato il visto buono dai mercati. Lo ha detto Davide Serraino, analista paesi e settori dell'America latina di Sace, commentando il risultato del ballottaggio tenuto domenica. "Nessun sondaggio aveva previsto la vittoria di Lasso, e soprattutto con un margine di vantaggio così buono", ha detto Serraino commentando i quasi cinque punti percentuali guadagnati sul candidato socialista Andres Arauz. Al primo turno, il presidente eletto aveva ottenuto il 19,74 per cento dal primo turno, contro il 32,72 per cento di Arauz. Un risultato "visto positivamente dai mercati", ha aggiunto l'analista registrando il segno positivo degli investitori alla mancata affermazione del delfino dell'ex presidente Rafael Correa, interprete di una linea valutata più rischiosa per l'impresa privata. Positivo anche il fatto "che non ci sia stata nessuna contestazione rispetto al risultato delle urne, punto importante per un paese che spesso ha visto disordini in coincidenza di importanti eventi politici", ha aggiunto. (Res)