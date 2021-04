Kosovo-Serbia: Tanin (Unmik), nuovo governo Pristina ha forte mandato per affrontare dialogo con Belgrado (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 14 febbraio il Kosovo ha tenuto elezioni parlamentari anticipate, in cui Vetevendosje ha ottenuto 58 seggi in Parlamento. I partiti politici più affermati, che sono stati al potere per la maggior parte della storia del Kosovo - la Lega Democratica del Kosovo (Ldk) e il Partito Democratico del Kosovo (Pdk) - hanno mantenuto rispettivamente 15 e 19 seggi. Il sostegno a Vetevendosje è raddoppiato dalle ultime elezioni dell'ottobre 2019, mentre Ldk e Pdk hanno perso rispettivamente 13 e 5 seggi. Le elezioni parlamentari sono arrivate dopo un anno turbolento nella politica del Kosovo, precisa il Consiglio di sicurezza. Nel febbraio 2020 Kurti è diventato il primo ministro dopo che il suo partito ha raggiunto un accordo di coalizione con l'Ldk. Una disputa sulla gestione della pandemia di Covid-19 ha portato al crollo della coalizione di governo a marzo, dopo di che il Parlamento ha licenziato l'esecutivo di Kurti con un voto di sfiducia. A giugno Avdullah Hoti dell'Ldk è diventato il nuovo primo ministro con il sostegno di 61 parlamentari. Subito dopo Vetevendosje ha presentato una petizione alla Corte costituzionale affinché riveda la legalità del voto per confermare il governo di Hoti. Il movimento ha sostenuto che uno dei parlamentari che hanno votato per il governo di Hoti era stato condannato per un crimine che avrebbe dovuto squalificarlo dal ricoprire la carica elettiva. Il 21 dicembre, la Corte ha stabilito che il governo di Hoti era illegittimo, innescando così le elezioni anticipate del 14 febbraio. (segue) (Alt)