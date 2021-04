Kosovo: presidente Osmani, le donne saranno coinvolte nel dialogo con la Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario un maggiore coinvolgimento delle donne nel dialogo tra Kosovo e Serbia. Lo ha detto il presidente kosovara Vjosa Osmani, durante il lancio online del rapporto "Un posto a tavola: I contributi e le aspettative delle donne nei processi di costruzione della pace", organizzato dalla rete delle donne del Kosovo e dall’ente dell'Onu per l'uguaglianza di genere e il rafforzamento del ruolo delle donne. Nel rapporto vengono esposte le raccomandazioni chiave per il governo di Pristina, come garantire la partecipazione e la rappresentanza paritaria delle donne nei processi di pace e aumentare la presenza femminile in tutte le posizioni decisionali nominate a livello nazionale e comunale. Osmani ha ammesso che le donne sono parte del percorso del rafforzamento dello Stato, ma che la loro voce spesso non è stata ascoltata abbastanza nel processo di costruzione della pace. (segue) (Alt)