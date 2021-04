Kosovo: governo, misure di reciprocità come risposta ad azioni unilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo intende introdurre misure di reciprocità nei confronti di ogni Stato, inclusa la Serbia: questa linea sarà applicata in ogni area in cui si registrano azioni unilaterali che, secondo Pristina, violano il principio di equità e gli accordi firmati. E' quanto riferisce l'emittente "Radio Free Europe", citando un portavoce del governo kosovaro. A suo dire, si tratta di un obbligo del governo e del premier Albin Kurti "per tutelare i cittadini e gli interessi dello Stato del Kosovo". Il portavoce kosovaro non ha precisato quando il governo di Pristina introdurrà le misure di reciprocità, limitandosi a dire che ciò avverrà al momento giusto.(Alt)