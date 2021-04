Balcani: fonti stampa, "non paper" sui confini consegnato a ufficio Michel a febbraio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le "soluzioni" proposte ai problemi sopra descritti partono dalla considerazione che Serbia, Croazia e Albania hanno attualmente dei governi stabili e che i loro politici eletti sono in grado di prendere decisioni strategiche. Gli autori del testo propongono dunque un'unificazione del Kosovo e dell'Albania. "In Kosovo, il 95 per cento della popolazione vuole unirsi alla nazione albanese nativa. La situazione è simile in Albania. Il confine tra l'Albania (un membro della Nato) e il Kosovo è praticamente inesistente. La parte serba del Kosovo otterrebbe un status speciale - sull'esempio dell'Alto Adige", afferma il documento. La seconda proposta riguarda l'unificazione della maggior parte del territorio della Repubblica Srpska con la Serbia. "La questione nazionale serba può essere in gran parte risolta annettendo parte della Repubblica Srpska alla Serbia. In questo caso, la Serbia è pronta ad accettare l'unificazione del Kosovo e dell'Albania", si legge nel documento. (segue) (Seb)