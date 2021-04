Balcani: ministro tedesco Roth, tracciare nuove frontiere è un percorso pericoloso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "non paper" non rispecchierebbe dunque la posizione ufficiale della Slovenia, commenta il sito, ma sembra piuttosto "fatto su misura per i circoli nazionalisti serbi e croati, che lavorano per smembrare la Bosnia Erzegovina da tre decenni". Secondo il documento pubblicato in alcune parti da"Necenzurirano" e scritto, secondo le immagini del sito, in lingua inglese, nell'introduzione si precisa che vengono affrontate le "questioni nazionali irrisolte di serbi, albanesi e croati" emerse dopo lo smembramento della Jugoslavia. Le questioni irrisolte sono che l'accordo di Dayton del 1995 riconosce nella pratica ciò che è stato raggiunto durante la guerra ma non in linea di principio, che al momento è difficile immaginare le prospettive europee di Serbia e Kosovo, che l'appartenenza della Bosnia Erzegovina all'Ue può essere completamente esclusa, che nel frattempo lo spazio vuoto è stato utilizzato dalla Turchia per estendere il suo raggio d'influenza in Bosnia Erzegovina e nella Macedonia del Nord e che, fatta eccezione per la Turchia, una manciata di politici locali e di loro sostenitori, nessuno è soddisfatto della situazione in Bosnia Erzegovina. (segue) (Res)