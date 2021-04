Bosnia: caso "non paper", esponente musulmano Dzaferovic scrive a Michel (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del presidente del Consiglio europeo non ha ancora confermato né smentito l'esistenza di un "non paper" sulle modifiche dei confini nello spazio della ex Jugoslavia. Secondo le indiscrezioni riportate ieri dal portale "Necenzurirano", il "non paper" potrebbe essere partito dall'ufficio del premier sloveno Janez Jansa ma non sarebbe stato scritto dalle autorità slovene. Jansa ha nel frattempo negato di avere mai stilato un documento del genere. Secondo il sito sloveno il documento esisterebbe veramente, anche se gli autori non vi compaiono, e il suo contenuto prenderebbe in considerazione tra le altre cose la "disintegrazione" della Bosnia Erzegovina con l'annessione della Repubblica Srpska (entità serba) alla Serbia e l'unificazione del Kosovo con l'Albania. Secondo "Necenzurirano" il "non paper" sarebbe intitolato "Balcani occidentali - la via da seguire". Secondo le fonti del sito "certamente non è stato creato presso il ministero degli Affari esteri della Slovenia", Paese che assumerà la presidenza di turno dell'Ue nel secondo semestre di quest'anno, mentre parte del suo contenuto potrebbe "essere stato scritto a Budapest". (segue) (Seb)