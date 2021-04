Balcani: Fassino, accelerare integrazione europea della regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, ha proseguito Fassino, è auspicabile che "vengano ripresi i colloqui tra Pristina e Belgrado per la normalizzazione delle loro relazioni, passaggio necessario per il riconoscimento del Kosovo da parte di tutti gli Stati europei e per aprire la strada alla sua inclusione europea". Al termine degli incontri i presidenti Lekic e Haki hanno assicurato la partecipazione alla Conferenza sui Balcani occidentali promossa dalla Commissione esteri della Camera lunedì 26 aprile, iniziativa che coinvolge i Presidenti delle Commissioni esteri della regione balcanica e i Paesi dell'Unione Europea più direttamente impegnati. (Res)