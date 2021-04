© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNESi riunisce il Consiglio comunalediretta streaming sul sito del Comune (ore 15.30)Presentazione maratona 'Steminthecity', manifestazione che promuove le discipline tecnico-scientifiche e la cultura digitale come leva strategica per il futuro dei giovani. Interviene assessore alla trasformazione digitale e servizi civici Roberta CoccoEvento in streaming su www.steminthecity.eu (ore 11.00)REGIONEL'assessore regionale al Territorio e alla protezione civile, Pietro Foroni, visita i centri vaccinali di Mantova e di Castiglione delle Stiviere (MN).Grana Padano Arena Theatre, via Melchiorre Gioia 3, Mantova (ore 11.00)Castiglione delle Stiviere (MN), via Lonato 1 (ore 13.00)Castelletto di Leno (BS), via Bedoletto 35 (ore 14.00)Inaugurazione della settimana dell'astronomia. L'assessore all'ambiente e clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo è presente alla presentazione della mostra "L'Universo invisibile. Buchi neri e onde gravitazionali".Evento in streaming http://www.flanet.org (ore 17.30)VARIEIntitolazione della Casa Circondariale di Bergamo alla memoria di Don Fausto Resmini. Presenti il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, il capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia, e la direttrice della Casa Circondariale, Teresa Mazzotta.Casa circondariale, Via Monte Gleno, 61 Bergamo (ore 14.00)Conferenza stampa di Fratelli d'Italia, con il coordinatore regionale Daniela Santanché, il capogruppo in Regione Franco Lucente, insieme e i parlamentari e i dirigenti di Fratelli d'Italia, che fanno il punto sul posizionamento del partito in Regione Lombardia e le prossime attività.Corso Buenos Aires ,15 (ore 11.30)Conferenza stampa della Fondazione Banca del Monte di Lombardia e Intesa Sanpaolo sul sostegno all’alta formazione dell’Università degli Studi di Pavia: “Il ruolo dell’università per lo sviluppo di progetti di ricerca e innovazione e la valorizzazione dei centri di studio”.diretta streaming (ore 11.30) (Rem)