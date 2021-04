© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene al webinar "One Planet: digitale e futuro sostenibile". Sarà possibile seguire la diretta streaming al seguente indirizzo "www.facebook.com/binariof/" (ore 10)REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa a Ricerca e talento: un nuovo modello di sviluppo per il Lazio del futuro, evento nel corso del quale verranno presentati i vincitori del bando sui Progetti Gruppi di ricerca 2020 e sarà illustrato il nuovo bando sui Dottorati industriali. Partecipano Antonella Polimeni, rettrice di Sapienza Università di Roma, Giovanni Betta, rettore dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e presidente del Crul – Comitato Regionale di coordinamento delle Università del Lazio, Angelo Camilli, presidente di Unindustria e Paolo Orneli, Assessore allo allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio. Aula magna del rettorato dell'università La Sapienza di Roma. L'incontro viene trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio (ore 16:30) (segue) (Rer)