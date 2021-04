© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Protesta, organizzata da Fp Cgil di Roma, dei lavoratori del Centro di educazione motoria di via Ramazzini senza stipendi arretrati da dicembre a marzo. Piazzale antistante sede Regione Lazio di Via Cristoforo Colombo 212 (ore 10)- Manifestazione dell'Unione sindacale di base contro il piano vendita di 7.500 alloggi Ater. Sede centrale dell'Ater di Roma in lungotevere Tor di Nona 1 (ore 10:30)- Quindicesima tappa del tour itinerante promosso dall'Ugl, a bordo di un bus, in occasione della Festa del Lavoro col motto "Il lavoro cambia anche noi". Piazza Cesare Battisti a Rieti (ore 10) (Rer)