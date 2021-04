Business news: ambasciata d‘Italia a Buenos Aires organizza webinar su cooperazione spaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Italia ed Argentina nelle tecnologie spaziali sarà il tema centrale del seminario online organizzato dall'ambasciata d'Italia a Buenos Aires nel pomeriggio di oggi, in occasione della celebrazione della "Giornata della ricerca italiana nel mondo". All'incontro online parteciperanno il ministro della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione dell'Argentina, Roberto Salvarezza, e il presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), Giorgio Saccoccia. "Lo spazio, e quindi il futuro, è uno dei settori della cooperazione scientifica tra Italia e Argentina in cui i nostri paesi hanno investito maggiori sforzi a conferma di una relazione che viene da lontano e intende andare lontano", ha commentato l'ambasciatore d'Italia a Buenos Aires Giuseppe Manzo, presentando l'incontro che vede la partecipazione anche del direttore della Commissione nazionale attività spaziali argentina (Conae), Raul Kulichevsky, e di numerosi esperti italiani e argentini del settore spaziale. Al centro del seminario il modello di cooperazione costituito dal Sistema satellitare italiano per la gestione delle emergenze (Siasge), progetto realizzato da Asi e Conae che ha consentito di porre in orbita 4 satelliti italiani Cosmo-Skymed e i due satelliti argentini Saocom 1A e 1B per la raccolta dati per la gestione delle emergenze, con applicazioni fondamentali per la tutela del paese e lo sviluppo economico. Il seminario si svolgerà il 15 aprile alle 18 (ora locale), 23 (ora italiana), e potrà essere seguito sul canale Youtube dell'ambasciata. (Abu)