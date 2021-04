Kosovo-Serbia: Tanin (Unmik), nuovo governo Pristina ha forte mandato per affrontare dialogo con Belgrado (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Quest'anno ricorre il decimo anniversario del dialogo facilitato dall'Ue sulla normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina. In un comunicato stampa del 9 marzo, l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Josep Borrell ha affermato che il dialogo ha portato ad alcuni importanti accordi tra Serbia e Kosovo. Ha osservato, tuttavia, che l'Ue crede fermamente che il dialogo debba ora entrare nelle sue fasi finali e concludersi "con un accordo di normalizzazione giuridicamente vincolante completo tra Kosovo e Serbia che si occupi di tutte le questioni in sospeso".