Kosovo: presidente Osmani, le donne saranno coinvolte nel dialogo con la Serbia (2)

- "Oggi abbiamo una nuova realtà. Le donne sono nelle posizioni di comando dello Stato e nella politica estera. Dirò con piena responsabilità che faremo in modo che le donne saranno continuamente consultate, sia a livello politico ma anche tra la gente. Così le donne avranno davvero un posto ai tavoli decisionali e questa non è solo la decisione giusta ma anche la più saggia", ha dichiarato la presidente kosovara aggiungendo: "Il dialogo (tra Kosovo e Serbia) non può avere successo finché le voci delle madri delle persone scomparse, delle madri dei bambini uccisi e delle sopravvissute alla violenza sessuale nei conflitti, non vengono ascoltate". (Alt)