Russia-Serbia: ministro Esteri Selakovic, oggi a Mosca parleremo visita presidente Putin a Belgrado

- Durante l’odierna visita a Mosca il ministro degli Esteri serbo, Nikola Selakovic, discuterà di una possibile visita del presidente russo, Vladimir Putin, a Belgrado. È quanto dichiarato dallo stesso Selakovic un’intervista rilasciata a vari media “Ria Novosti” di cui sono state pubblicate alcune anticipazioni. "Secondo quanto annunciato in precedenza, ci aspettiamo la visita del presidente russo Vladimir Putin in Serbia: questo viaggio sarà uno degli argomenti delle nostre conversazioni", ha detto il ministro degli Esteri serbo. "Siamo fiduciosi che tale visita avverrà entro quest'anno", ha sottolineato il ministro serbo. Selakovic ha osservato che discuterà anche della cooperazione su questioni regionali con l’omologo russo, Sergej Lavrov, poiché Mosca svolge un ruolo attivo nella penisola balcanica. "È estremamente importante discutere la cooperazione economica tra i nostri Paesi", ha aggiunto Selakovic. Oggi il ministro degli Esteri serbo è atteso a Mosca in visita di lavoro su invito dell’omologo russo, Sergej Lavrov. Secondo Selakovic, si prevede di discutere l'approfondimento della cooperazione bilaterale, il proseguimento delle consultazioni politiche sul piano, che è stato firmato durante la visita di Lavrov a Belgrado, il sostegno russo alla Serbia nei negoziati su Kosovo, e il rafforzamento della base del trattato tra i Paesi. (Rum)