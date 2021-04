Albania-Kosovo: ex premier albanese Berisha, unificazione è inevitabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli albanesi in Kosovo sono passati dalla resistenza pacifica alla guerriglia armata. La Nato ha consentito la liberazione del Kosovo con la sua forza aerea. Gli albanesi nella Macedonia del Nord sono riusciti a dettare l'accordo di Ocrida on la minaccia delle armi. Gli albanesi in Montenegro hanno svolto un ruolo chiave nel processo di indipendenza del Montenegro", ha proseguito Berisha osservando che negli ultimi anni sono stati compiuti "dei progressi eccezionali" verso una soluzione definitiva alla questione albanese. "L'ideale dell'unità nazionale albanese penso sia un concetto eterno. Ma ora dobbiamo tenere presente che, nonostante il ruolo fondamentale degli albanesi in questi processi, i principali attori che hanno definito questi processi sono stati i nostri amici e partner internazionali. Quindi, il principio del partenariato e la lealtà non consentono decisioni o azioni unilaterali degli albanesi nei confronti dello status stabilito a livello internazionale e con l'approvazione di atti, accordi e leggi internazionali", ha detto ancora l'ex premier di Tirana. (segue) (Alt)