Kosovo: ambasciatore Usa Konsett, proseguire dialogo con la Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosnett ritiene che il governo kosovaro abbia dato prova di una posizione costruttiva volendo elaborare un primo progetto di strategia di dialogo. "In questo senso penso sia giusto dire che il Kosovo è già entrato nel processo di dialogo. E spero che a Bruxelles ci saranno incontri con la Serbia il prima possibile, rendendosi conto che non tutto può essere concluso in un unico incontro. Questo fa parte di un processo", ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti. Commentando il futuro dell'accordo di Washington che Kosovo e Serbia hanno firmato alla Casa Bianca lo scorso anno, Kosnett ha affermato che la posizione del governo Usa non è cambiata, nonostante l'amministrazione sia passata ora sotto il presidente Joe Biden. "Alcune persone pensavano che l'amministrazione Biden avrebbe strappato tutto ciò che l'amministrazione Trump ha fatto in precedenza, ma questo non è successo. Nei fatti, l'amministrazione Biden ha chiarito che pensiamo che gran parte del lavoro svolto nel rafforzamento delle relazioni commerciali tra il Kosovo e la Serbia e nella regione è positivo e continueremo a lavorare su questo". (segue) (Alt)