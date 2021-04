Speciale difesa: Kosovo, presidente Osmani nomina Ajeti nuovo direttore dell'Intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo Vjosa Osmani e il primo ministro Albin Kurti hanno nominato Petrit Ajeti come nuovo direttore dell'Agenzia di intelligence kosovara. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza kosovara, Ajeti ha frequentato l'accademia militare di Tirana, ha studiato scienze politiche a Pristina completando il suo percorso di studi con un master nel Regno Unito. Il nuovo direttore vanta inoltre un'esperienza di oltre 15 anni nel settore della sicurezza, con varie posizioni occupate nel ministero della Difesa ed in quello dell'Interno di Pristina. Fino ad oggi l'Agenzia di intelligence kosovara era guidata ad interim, in quanto il governo precedente non era riuscito a trovare un accordo con la presidente Osmani sul nome del nuovo direttore. (Alt)