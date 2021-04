Bosnia: caso "non paper", leader musulmano Izetbegovic scrive a Sassoli e Tusk (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda proposta riguarda l'unificazione della maggior parte del territorio della Repubblica Srpska con la Serbia. "La questione nazionale serba può essere in gran parte risolta annettendo parte della Repubblica Srpska alla Serbia. In questo caso, la Serbia è pronta ad accettare l'unificazione del Kosovo e dell'Albania", si legge nel documento. La terza proposta riguarda la questione nazionale croata, che può essere risolta in due modi, fondendo la maggioranza dei cantoni croati della Bosnia Erzegovina con la Croazia o concedendo uno status speciale alla parte croata della Bosnia Erzegovina (utilizzando il modello dell'Alto Adige). Il documento precisa infine che "i bosniaci avrebbero così uno Stato funzionante indipendente e se ne assumerebbero la piena responsabilità. In un referendum, le persone potrebbero scegliere tra un futuro Ue o non-Ue (Turchia). Per ora, la larga maggioranza dei bosniaci sostiene la prospettiva dell'Ue ma nel caso di un proseguimento del caos e di forte aumento dell'influenza turca e dell'Islam radicale, la situazione potrebbe deteriorarsi drasticamente nel prossimo decennio". Le soluzioni comprendono infine la realizzazione di un programma economico da parte dell'Unione europea per sostenere la regione e un'accelerazione nei percorsi di adesione all'Ue e alla Nato. (segue) (Seb)