© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incidente stradale si è verificato in via Monte Cardeto a Castelnuovo di Porto intorno alle 16 di oggi. A scontrarsi un furgone Iveco daily e un'automobile Lancia Y. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'ausilio di una gru per mettere in salvo l'automobilista che è stato poi trasportato all'ospedale più vicino in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri. (Rer)