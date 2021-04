Gp Imola: Di Maio, orgogliosi di aver creduto in questo progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grande spettacolo che ha emozionato milioni di telespettatori, in attesa di riportare sugli spalti il pubblico. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ricordando che "a Imola, però, erano presenti 50 tra medici e infermieri invitati dalla Regione Emilia-Romagna ad assistere al Gran premio. Un piccolo gesto per dire grazie alle nostre forze bianche che non hanno smesso un attimo di combattere contro il Covid". Il Gp del Made in Italy, ha prosegito, "non ha deluso le aspettative, ha trionfato Verstappen e le Ferrari di Leclerc e Sainz hanno sfiorato il podio, piazzandosi al quarto e quinto posto. Ma oggi ha vinto l’Italia, le nostre eccellenze. Orgogliosi di aver creduto in questo progetto e del lavoro portato avanti al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale grazie anche all’impegno del sottosegretario Manlio Di Stefano"."Dobbiamo sfruttare eventi internazionali come quello di oggi per continuare a rilanciare il vero Made in Italy nel mondo. Viva l’Italia", ha concluso il titolare della Farnesina. (Res)