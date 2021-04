Francia: Macron, voglio lanciare dibattito nazionale sulla droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, vuole “lanciare un grande dibattito nazionale sul consumo di droga”. “La Francia è diventata un Paese di consumo e quindi bisogna rompere questo tabù”, ha detto il capo dello Stato in un'intervista rilasciata al quotidiano “Le Figaro”. Coloro che consumano droga “devono capire che non mettono solamente in pericolo la loro salute ma che alimentano anche il più grande dei traffici”, ha detto Macron. L'utilizzo di stupefacenti alimenta “la matrice economica della violenza nel nostro Paese”, ha aggiunto il presidente. “Sradicare questi traffici attraverso tutti i mezzi è diventata la madre delle battaglie, perché la droga innerva certe reti separatiste ma anche la delinquenza quotidiana, anche nelle piccole città fino a oggi risparmiate”, afferma il capo dello Stato. Secondo Macron “non dare tregua ai trafficanti di droga significa far indietreggiare la delinquenza ovunque”. “Sui 4 mila punti di spaccio individuati recentemente, più di mille operazioni (…) sono state realizzate in queste ultime settimane”, ha affermato il presidente, ricordando che ogni giorno viene smantellato un punto di spaccio. (Frp)