Business news: vendite al dettaglio Brasile crescono 0,6 per cento su mese a febbraio 2021

- A febbraio, il volume d'affari delle vendite al dettaglio in Brasile è cresciuto dello 0,6 per cento su mese, segno di vitalità dopo il -0,2 per cento mensile registrato a gennaio. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) segnalando che, su anno, il valore è calato del 3,8 per cento. Numeri che descrivono la difficoltà della ripresa economica, a fronte di una situazione dei contagi da nuovo coronavirus in prepotente ripresa. Il volume delle vendite nel corso degli ultimi dodici mesi è aumentata dello 0,4 per cento, con un ritmo che è andato via via in calo negli ultimi quattro mesi, segnala l'Ibge. Nei primi due mesi del 2021 il valore è risultato in calo del 2,1 per cento. (Brb)