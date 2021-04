Business news: Ocse, con covid in Colombia rischio peggioramento disuguaglianza e povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha avvertito del pericolo che la pandemia "porti a una maggiore informalità, disuguaglianza e povertà" in Colombia "invertendo anni di miglioramento". Questa la principale avvertenza degli esperti Ocse inclusa nel rapporto "Going for Growth 2021" pubblicato oggi. Secondo l'organizzazione multilaterale con sede a Parigi la lotta contro il lavoro informale dovrebbe quindi essere la principale priorità del governo di Ivan Duque. Tra i ritardi evidenziati, si legge nel rapporto anche quelli sulle riforme strutturali. Secondo l'Ocse i progressi in questo senso sono stati "limitati" anche a causa "delle difficoltà nel costruire un ampio consenso a favore delle riforme". La proposta di riforma fiscale approvata nel 2019 è valutata come "necessaria e benvenuta", ma l'imminenza delle elezioni presidenziali del 2022 è considerata "un ostacolo" per la discussione di ulteriori riforme. (Frp)