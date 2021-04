Kosovo: ambasciatore Usa Konsett, proseguire dialogo con la Serbia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosnett ha detto che i cittadini del Kosovo sono molto scontenti di quello che percepiscono come un alto livello di corruzione, ma crede che ci sia una forte volontà di porre fine a questo fenomeno, mettendo in evidenza il risultato delle elezioni di febbraio, "che ha mostrato come la gente abbia sete di cambiamento". "Penso che il governo Kurti sia ansioso di iniziare a lavorare e mantenere le sue promesse al popolo del Kosovo", ha detto Kosnett, aggiungendo che non solo il governo ma anche i partiti di opposizione hanno un ruolo importante da svolgere nel portare avanti il ​​Kosovo. Parlando della pandemia di Covid-19, Kosnett ha sottolineato che il suo governo è informato della necessità del Kosovo di garantire più vaccini, ma non ha potuto confermare se ci sarebbe stata una spedizione dagli Stati Uniti. "Non posso promettere nulla. Quello che sto dicendo è che spero sia così", ha concluso il diplomatico. (Alt)