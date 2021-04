Afghanistan: ministra Difesa tedesca, accoglieremo in Germania i collaboratori locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come comunicato dal ministero dell'Interno tedesco, il governo federale istituirò un proprio ufficio a Kabul e probabilmente presso Mazar-i-Sharif come punto di contatto per i collaboratori afghani della Bundeswehr da portare in Germania. Gli interessati dovrebbero avere fino a due anni di tempo dalla fine del loro impiego per denunciare eventuali minacce. Inoltre, il dicastero ha affermat che il governo federale è “consapevole della sua particolare responsabilità nei confronti del personale afghano” impiegato dalla Bundeswehr. Per Kramp-Karrenbauer, la questione è “molto importante” e garantire la sicurezza dei lavoratori afghani impiegati dai reparti tedeschi “non è solo un obbligo della Bundeswehr, ma di tutte le forze internazionali presenti” in Afghanistan. L'esponente della Cdu ha, infine, dichiarato di avere il sostegno del ministero degli Esteri tedesco alla sua iniziativa. (Geb)