Covid: Macron, Sputnik V non può contribuire ad accelerare vaccinazione nell'Ue

- Difficilmente il vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V possa attualmente contribuire ad accelerare il ritmo delle vaccinazioni nell'Ue. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in un’intervista all’emittente televisiva “Cbs”, specificando che il farmaco russo deve ancora ottenere l'approvazione dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). "In questa fase, il vaccino russo non è riconosciuto dalle nostre autorità. Quindi non credo che il vaccino russo oggi sia una soluzione per un'accelerazione perché ci vorrà tempo per avere l'autorizzazione dell'agenzia europea e servirà del tempo per produrre nel nostro continente questo vaccino", ha detto Macron. (Nys)