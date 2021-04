Russia: ministero Esteri, espulsi 20 diplomatici cechi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo ha disposto l’espulsione di 20 diplomatici della Repubblica Ceca. È quanto si legge in una nota secondo cui queste persone sono state dichiarate "non gratae" e dovranno lasciare il Paese entro la fine di lunedì 19 aprile. "Una forte protesta è stata espressa all'ambasciatore in relazione all'atto ostile delle autorità ceche contro il personale della missione diplomatica russa a Praga", si legge nella nota. La decisione è una risposta alla misura analoga disposta dal ministero degli Esteri ceco che ieri ha espulso 18 diplomatici russi per il loro presunto coinvolgimento nelle esplosioni avvenute nel 2014 nel complesso di depositi di munizioni di Vrbetice.(Rum)