Business news: EssilorLuxottica cederà attività cilene di GrandVision dopo acquisizione

- EssilorLuxottica cederà le attività in Cile di GrandVision detenuta dal marchio Rotter y Krauss una volta che l'avrà acquisita. Ad annunciarlo il gruppo franco-italiano, spiegando di aver ricevuto il via liberà da parte dell'authority per la concorrenza cilena Fiscalía Nacional Económica (Fne) il 9 aprile. Le attività cilene di GrandVision saranno cedute alla holding Hal che detiene il gruppo olandese secondo i termini del contratto concluso il 30 giugno 2019. Questa operazione resta però subordinata alla realizzazione del progetto di GrandVision da parte di EssilorLuxottica. (Frp)