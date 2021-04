Business news: Ocse, nel 2021 crescita Messico al 3,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il forte calo nel 2020, l’economia messicana dovrebbe crescere del 3,6 per cento nel 2021 e del 3,4 per cento nel 2022. E’ quanto si legge nel rapporto "Going for growth 2021" dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), che rivede al ribasso la crescita per l'anno in corso rispetto al 4,5 per cento previsto a marzo. La crescita economica, si legge, sarà guidata dalle esportazioni, in particolare dalle aziende manifatturiere integrate nelle catene del valore globali. L’Ocse prevede che il consumo privato si rafforzerà leggermente, aiutato da rimesse robuste e da un mercato del lavoro in lento miglioramento. Un’ampia capacità di riserva manterrà l'inflazione contenuta. La pandemia, avverte l’organismo, sta provocando aumenti significativi della povertà, delle disuguaglianze e dei divari di genere. (Mec)