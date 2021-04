Business news: Camera Messico approva legge che vieta esternalizzazioni e subappalti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati del Messico ha approvato la riforma alla Legge federale sul lavoro che vieta l’esternalizzazione e il subappalto nell’amministrazione pubblica e privata. La legge, approvata con 284 voti a favore, 108 contrari e 17 astenuti, passa ora al Senato. La riforma, riferisce il quotidiano “Milenio”, vieta il subappalto di personale, salvo in caso di prestazioni specialistiche che non rientrano nell’attività economica preponderante dell'azienda beneficiaria. Il progetto prevede la creazione di un registro pubblico delle imprese dedicato alla subfornitura di personale di servizio specializzato e sanzioni pecuniarie fino a 4,3 milioni di pesos (l'equivalente di circa 180 mila euro) per chi subappalta personale o presta servizi di subfornitura senza essere autorizzato. (Mec)