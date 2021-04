Spagna: Ayuso (Pp) apre campagna elettorale per Madrid cercando sostegno immigrati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del premier, "è un'ossessione costante che ha anche favorito una 'fobia madrilena', perché la maggior parte dei cittadini che vivono a Madrid hanno famiglia o origine all'estero", ha insistito la candidata, che spesso ricorda che il 45 per cento dei residenti nella Comunità sono nati fuori. "Fare dei pasticci a Madrid significa scherzare con il resto del Paese", ha detto Ayuso. La presidente della Comunità, come riferisce il quotidiano "El Pais", ha impostato la sua campagna come uno scontro tra lei e Sanchez. Questa strategia, tuttavia, starebbe funzionando così bene che altri partiti come Ciudadanos e Vox rischiano di restare senza rappresentanti nel prossimo consiglio regionale. Per questo motivo Ayuso sta cercando di ampliare la sua base elettorale, parlando prima agli elettori di sinistra “disincantati” e delusi dalle promesse di Sanchez e rivolgendosi ora alle comunità di immigrati. (Spm)