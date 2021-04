Germania: Covid, ministro Finanze Scholz difende restrizioni federali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, ha difeso l'importanza delle restrizioni federali per il contenimento della pandemia di Covid-19, approvate dal governo e in discussione al Bundestag. Intervistato dal quotidiano “Die Welt”, Scholz, ha ribadito l'importanza di regole chiare, uniformi e realistiche “per i contatti privati, per gli acquisti, per i divieti di uscita”, dei cui “benefici” si è detto “ancora convinto”. Secondo il candidato del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) a cancelliere in vista delle elezioni del Budestag del 26 settembre, “deve essere comprensibile a tutti ciò che si applica”. Intanto, la commissione Salute del Bundestag dovrebbe decidere domani, 19 aprile, sulla proposta del governo. Il passaggio in aula è previsto per il 21 aprile, con il Bundesrat che esaminerà il provvedimento nella giornata seguente. Per Scholz, durante il dibattito al parlamento federale, vi saranno degli aggiustamenti all'iniziativa dell'esecutivo. (segue) (Geb)