Libano: premier uscente Diab in visita in Qatar fino al 20 aprile

- Il primo ministro dimissionario del Libano, Hassan Diab, è arrivato questo pomeriggio all’aeroporto internazionale di Doha, in Qatar, per una visita che durerà fino a martedì prossimo, 20 aprile. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”. Ad accogliere il premier uscente all’aeroporto vi era il ministro di Stato qatariota per gli Affari esteri, Sultan al Muraikhi. Durante la visita nell'emirato, Diab incontrerà diversi alti ufficiali qatarioti, per discutere delle relazioni bilaterali fra i due Paesi. Il viaggio di Diab in Qatar è il primo da quando è entrato in carica, dopo aver annullato la sua visita al Cairo mesi fa e dopo che una visita a Baghdad è stata rinviata la scorsa settimana. Il governo uscente di Diab si è dimesso in seguito all'esplosione del 4 agosto nel porto di Beirut, che ha provocato la morte di circa 200 persone e ha scatenato proteste contro la classe dirigente. (Res)