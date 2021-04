Ciad: Fronte ribelle Fact invita militari a disertare e ad unirsi alla loro offensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze del Fronte per l'alternanza e la concordia del Ciad (Fact) "controllano tutta la regione Bet (Borkou-Ennedi-Tibesti)" e sono in buona posizione per controllare quella di Kanem, forti del contributo di militari dell'esercito nazionale che hanno disertato e si sono uniti al movimento ribelle. Lo dice in un comunicato lo stesso Fact, che avanza in queste ore verso la capitale N'Djamena e invita i militari dell'esercito regolare a fare altrettanto. Il Fronte invita "una volta di più gli ufficiali, sottoufficiali e gli uomini che ancora servono nei ranghi delle milizie de(l presidente) Idriss Deby ad unirsi a noi", affermando che "ne va dell'interesse superiore del nostro Paese. Il documento, firmato ieri a Parigi dal coordinatore politico e portavoce del Fact, Kingabé Ogouzeimi de Tapol, è stato diffuso mentre si susseguono voci contrastanti sugli ultimi sviluppi dell'offensiva ribelle. In concomitanza con la comunicazione Fact, infatti, il portavoce dell'esercito ciadiano Azim Bermandoa Agouna ha dichiarato che un convoglio di ribelli nel nord della regione di Kanem "è stato completamente decimato", lasciando intendere che la situazione è sotto controllo. Testimoni oculari hanno tuttavia confermato che oggi nella capitale N'Djamena sono state schierate ingenti forze di sicurezza, mentre i governi di Gran Bretagna e Stati Uniti hanno invitato il loro personale diplomatico a lasciare il Paese come misura di sicurezza. (segue) (Res)