Cipro: leader turco-cipriota Tatar, sforzi per soluzione federale “esauriti”

- Non è più possibile tornare a un negoziato basato su una soluzione federale per la questione di Cipro, e gli sforzi per realizzare tale soluzione sono stati “esauriti”. Lo ha detto il leader turco-cipriota e presidente dell’autoproclamata Repubblica turca di Cipro del Nord (Rtcn), Ersin Tatar, durante un seminario online sulla “Visione strategica della Rtcn”. Tatar ha fatto riferimento alla conferenza informale su Cipro nel formato 5+1, che avrà luogo dal 27 al 29 aprile a Ginevra, in Svizzera, dicendo: “Con la crescente potenza della Turchia nella regione e il suo sostegno alla Rtcn, andremo a Ginevra più forti, allo scopo di far progredire il nostro Stato”. In una “nuova visione” basata sulla “cooperazione di due Stati ugualmente sovrani”, Tatar ha detto che le due comunità potrebbero sviluppare una collaborazione in diverse aree, come il settore idrico, il gas naturale, la lotta alla criminalità e l’energia elettrica. I turco-ciprioti hanno proseguito la loro lotta con determinazione e “spirito di combattimento”, ha detto Tatar, ripreso dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”, nonostante il loro isolamento internazionale. (Tua)