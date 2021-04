Egitto: media, sale a 16 il numero dei morti nell'incidente ferroviario di Qalyubia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito almeno a 16 secondo i media locali il numero di vittime causate oggi dal deragliamento di un treno a Toukh, nel governatorato di Qalyubia, in Egitto, mentre il ministero della Salute del Cairo ha parlato di 97 feriti accertati senza confermare per il momento la presenza di morti. Lo riferisce il quotidiano "Shourouk", citando ufficiali egiziani. Gli ufficiali stavano rispondendo a una domanda del ministro dei Trasporti, generale Kamel al Wazir, riguardo al numero di vittime. "Le inchieste preliminari mostrano che il treno ha superato il limite di velocità in questa località, nota per essere soggetta a riparazioni", riferisce il quotidiano. "Il treno si muoveva a una velocità di quasi 120 chilometri orari, al di sopra del limite di velocità che in quel punto è fissato a 30 chilometri all'ora", affermano le fonti. "Inchieste preliminari hanno rivelato anche che il capostazione di Shubra el Kheima non ha ordinato ufficialmente al macchinista del treno coinvolto di ridurre la velocità in quest'area. Di conseguenza il guidatore l'ha mantenuta a 120 chilometri orari, causando uno scostamento dei binari prima che il convoglio si ribaltasse", proseguono le fonti. Il presidente Abdel Fatah al Sisi, nel frattempo, ha ordinato di aprire un'inchiesta sull'incidente, formando un comitato comprendente l'Autorità di controllo amministrativo (Aca), l'autorità del Genio delle forze armate, la Facoltà tecnica militare e diverse facoltà di ingegneria in tutto il Paese, per individuare le cause del deragliamento. La commissione preparerà un rapporto dettagliato per il capo dello Stato. (Cae)