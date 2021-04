Francia: Covid, premier Castex annuncia quarantena per chi arriva da Argentina, Cile e Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la sospensione dei voli dal Brasile, la Francia ha imposto una quarantena di dieci giorni ai viaggiatori provenienti da Argentina, Cile e Sudafrica per arginare le varianti di coronavirus. È stato il premier francese, Jean Castex, ad annunciarlo tramite un comunicato stampa. La quarantena per le persone che arrivano da Argentina, Cile e Sudafrica sarà obbligatoria, a partire da sabato prossimo, anche per i viaggiatori provenienti dalla Guyana e dal Brasile, Paesi con i quali restano sospesi i collegamenti aerei. Obiettivo di questa misura, si legge su “Les Echos”, è arginare la diffusione delle varianti del Covid mentre la Francia ha varcato la soglia dei 100 mila morti e la "terza ondata" della pandemia è "tutt'altro che finita", ha avvertito il premier. Queste misure saranno discusse domani con i nostri partner europei. (Frp)