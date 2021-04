© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mille tra ricercatori e assegnisti stanno già partendo con i loro progetti di ricerca finanziati dalla Regione Lazio. E domani all'università La Sapienza presentiamo il bando per altri 100 dottorati industriali per il futuro dell'Italia e di una nuova generazione". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Rer)