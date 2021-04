© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene la richiesta dell'Unione europea per l'immediata liberazione di Aleksej Navalnyj: le autorità russe consentano, nel rispetto dei diritti umani, l'accesso ad un medico di sua fiducia per verificarne le condizioni di salute e si impegnino a rilasciare Navalnyj, detenuto per ragioni politiche. Lo scrive su Twitter Piero De Luca, vicepresidente del gruppo dei deputati del Partito democratico. (Rin)