Afghanistan: Segretario Usa Blinken su ritiro, minaccia terroristica si è mossa altrove

- Il Segretario di Stato Antony Blinken ha difeso la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dall'Afghanistan, sostenendo che la minaccia terroristica si è ad oggi spostata altrove e che Washington ha bisogno di riorientare le proprie risorse su altre sfide, fra cui la Cina e la pandemia di Covid-19 in corso. In un'intervista rilasciata al programma "This Week" dell'emittente "Abc" e andata in onda oggi, Blinken ha sostenuto che Washington è chiamata a concentrare le sue risorse e sforzi su nuovi fronti, e che in Afghanistan, dove si è impegnata militarmente ormai 20 anni fa e in reazione agli attacchi terroristici alle Torri Gemelle, ha "raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati": a questo proposito ha sostenuto che la formazione di al Qaeda "è stata notevolmente deteriorata" e che ora "la sua capacità di condurre un attacco contro gli Stati Uniti dall'Afghanistan non c'è più". (segue) (Nys)