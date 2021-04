Afghanistan: Segretario Usa Blinken su ritiro, minaccia terroristica si è mossa altrove (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Osama bin Laden è stato assicurato alla giustizia dieci anni fa", ha ribadito Blinken, sottolineando che proprio in virtù di quanto fatto e dei risultati ottenuti il presidente Joe Biden "ha ritenuto che guardando il mondo oggi, lo dobbiamo guardare con le lenti del 2021, non del 2001". La scorsa settimana, Blinken ha incontrato il presidente afghano Ashraf Ghani e alti funzionari statunitensi a Kabul, annunciando la decisione di Washington di mettere fine alla "guerra eterna", iniziata in risposta agli attacchi delle Torri gemelle dell'11 settembre 2001. (Nys)