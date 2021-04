Spagna: Ayuso (Pp) apre campagna elettorale per Madrid cercando sostegno immigrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spettro del comunismo per attirare i voti degli immigrati. La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha iniziato a Las Rozas la campagna elettorale come candidata del Partito popolare spagnolo (Pp) in vista del voto del 4 maggio prendendo come esempio il Venezuela e altri Paesi dove lo spettro del comunismo ha lasciato ferite molto profonde. "Quanti venezuelani ci dicono, e qui sono diversi: ho già perso un Paese, non voglio perderne un altro", ha detto Ayuso, secondo la quale per queste persone “Madrid è un rifugio”. “La posta in gioco è il nostro modello di vita”, ha proseguito la candidata popolare che ha poi attaccato il rivale del Partito socialista, Angel Gabilondo. "Gabilondo ha detto che ho solo Sanchez in bocca", in riferimento alle sue dichiarazioni secondo cui l’unico rivale nella competizione elettorale non è il candidato socialista, ma il presidente del governo, Pedro Sanchez. "Ma è Sánchez che parla dall'Africa della Comunità di Madrid, quella che mente sui dati di Madrid", ha affermato. (segue) (Spm)