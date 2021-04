Germania: Covid, ministro Finanze Scholz difende restrizioni federali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, “non mi aspetto grandi cambiamenti rispetto alla proposta”, ha aggiunto l'esponente della SpD. All'opposto, il presidente dell'Assemblea dei circondari tedeschi (Dlt), Reinhard Sager, ha dichiarato che il disegno di legge sulle restrizioni federali “deve essere corretto in molti punti”, poiché contiene “violazioni sproporzionate dei diritti di libertà”, aggravate dal fatto di non migliorare la prevenzione dei contagi. Scholz ha, infine, ribadito la propria fiducia nella strategia del governo per il contrasto alla pandemia: “Sono convinto che, quest'estate, potremo sederci a bere all'aperto in birreria”. (Geb)