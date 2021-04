RPT - Capo Verde: si vota oggi per le elezioni legislative, in lizza sei partiti e 600 candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto nella prima riga - Si svolgono oggi, domenica 18 aprile, nella Repubblica di Capo Verde le elezioni legislative, appuntamento nel quale un totale di 393 mila cittadini sono chiamati a scegliere i loro deputati per i 72 seggi del parlamento locale. Il primo ministro in carica, Ulisses Correia e Silva, si è detto certo che il Movimento per la democrazia - il partito al governo - uscirà vittorioso dal voto, sostenendo l'importanza di garantire stabilità al Paese. Il futuro di Capo Verde "dipende dalla fiducia e dalla stabilità", ha detto, affermando che "democrazia, stabilità, sicurezza" sono per l'arcipelago "il nostro petrolio, i nostri diamanti". I leader del Movimento per la democrazia, ha ribadito il ministro, sono "fiduciosi che si possa ottenere la vittoria con una maggioranza assoluta che consentirà la stabilità del governo in parlamento, perché questa è molto importante per il Paese". (segue) (Res)