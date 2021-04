Ucraina: ufficio anticorruzione apre procedimento penale contro ministro Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (Nabu) ha aperto un procedimento penale per un presunto sequestro illegale di un'impresa da parte del ministro della Giustizia, Denis Malyuska. Lo ha riferito domenica l'agenzia di stampa ucraina “Ukranews”. Secondo l'agenzia, il 19 febbraio, il direttore dell'impresa New Fuel Company ha segnalato al Nabu che la decisione del ministro della Giustizia, del suo primo vice e dei loro sottoposti di sequestrare illecitamente dei beni di New Fuel Company e di altri 19 enti aziendali configurerebbe i reati di “abuso di potere o di ufficio” e “sequestro illegale di proprietà di un’impresa”. Il Nabu ha inserito la richiesta nel Registro unificato delle indagini preliminari e i promotori della segnalazione, non ottenendo risposta, hanno presentato un reclamo al tribunale supremo anticorruzione. Quest'organo ha accolto la denuncia e ha ordinato al Nabu di aprire un procedimento penale nei confronti di Malyuska. (Rum)