Argentina: nuova ondata di Covid-19, partiti valutano rinvio elezioni primarie

- Il Frente de Todos, la coalizione argentina con cui il presidente Alberto Fernandez ha vinto le elezioni presidenziali del 2019, ha avviato un round di colloqui con le opposizioni per discutere della possibilità di rimandare le primarie e le legislative previste per ottobre. L'intenzione del governo e dei suoi sostenitori, riferisce l'agenzia stampa "Telam", è di posticipare gli appuntamenti elettorali - le primarie in particolare - di un mese a fronte del continuo aumento dei contagi. Secondo quanto riferito da un funzionario di partito vicino al dossier, la proroga sembra "inevitabile". (Abu)