Bielorussia: Kgb su tentato colpo di stato, Zenkovich lavora con servizi speciali statunitensi

- L'avvocato bielorusso-statunitense, Yuri Zenkovich, che stava preparando l'attentato nei confronti di Aleksandr Lukashenka, è legato ai servizi speciali statunitensi. È quanto riferisce l’Agenzia per la sicurezza dello Stato bielorussa (Kgb), secondo cui Zenkovich – arrestato a Mosca insieme ad Aleksander Feduta per il caso del tentato colpo di stato in Bielorussia – ha cercato di reclutare dei militari per rovesciare il governo. I detenuti nel caso dell'attentato alla vita di Lukashenko sono in prigione, stanno collaborando alle indagini e fornendo delle confessioni, riferisce inoltre il Kgb che di fatto conferma la ricostruzione fornita dall’omologa agenzia russa, il Servizio di sicurezza federale (Fsb) che, stamattina, in un video ha spiegato come Zenkovih e Feduta avrebbero cercato di reclutare degli ufficiali bielorussi vicini all’opposizione per convincerli a mettere in atto un colpo di stato con l’obiettivo di uccidere Lukashenko. (Rum)